Амстердам, 19 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Около 60 голландских военных остаются в Ираке до конца 2021 г. Их задача — подготовка курдских и иракских военных в Северном Ираке и в Багдаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Кроме военных, в Ираке присутствуют 20 военных и гражданских специалистов из Голландии. Они работают советниками в Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел, а также в военных образовательных учреждениях.

В мае с.г. деятельность голландской военной миссии была временно приостановлена. Причиной стала возросшая опасность для голландских военных. Через несколько дней миссия возобновила свою работу. В чём заключалась возросшая опасность, неизвестно.