Москва, 19 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК в Красноярский край, где произошел прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба СК.

Kremlin.ru Александр Иванович Бастрыкин

Следователи центрального аппарата СК направлены на место происшествия для оказания практической помощи в расследовании возбужденного по факту прорыва дамбы уголовного дела.

Напомним, что следственное управление СК по Красноярскому краю уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 12 человек. Судьба ещё 13 человек пока не установлена. Ранения получили 19 человек.

В Енисейском управлении Ростехнадзора уже заявили, что данная дамба не числилась у них в реестре и, следовательно, является незаконной.