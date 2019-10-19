Ростов, Ярославская область, 19 октября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области. Об этом 19 октября сообщил журналистам представитель администрации Ростовского района.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Трагедия произошла в городе Ростове Великом в жилом многоквартинрном доме на улице Ленинской. Возгорание случилось рано утром, пожарные прибыли на место ЧП в 04:48 мск.

Сообщается, что в 07:27 мск на месте пожара было обнаружено тело мужчины, в 07:45 обнаружено тело пятого ребёнка. Ещё как минимум трое взрослых были госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара, приведшего к гибели людей, выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в двух жилых домах в городе Самаре.