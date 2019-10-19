Чикаго, США, 19 октября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл в овертайме хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Дрейк Каджула (16-я минута) и Алекс Дебринкэт (49-я в большинстве), победную шайбу в овертайме забил Патрик Тэйвз (61-я).

У «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (26-я) и финский защитник «Коламбуса» Маркус Нутиваара (43-я).

Российский защитник Владислав Гавриков провел на льду 16 минут 43 секунды и за это время не отметился никакими результативными действиями.

Отметим, это вторая победа «Чикаго» в трех играх нового сезона. Для «Коламбуса» данное поражение стало вторым в пяти матчах.