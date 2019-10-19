Красноярск, 19 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Число погибших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края возросло до 12 человек. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба МЧС.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

В ведомстве сообщили, что были обнаружены тела 12 погибших. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

Кроме того, в администрации Щетининского сельского совета Курагинского района Красноярского края рассказали о возможной причине прорыва дамбы на золотодобывающем прииске.

В регионе шли продолжительные дожди, что, возможно, привело к подмыву одной из дамб на реке Сейба. Одну дамбу прорвало, а затем началась цепная реакция и прорыв остальных дамб, возведенных на реке с целью золотодобычи.

Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске. На место происшествия выехал губернатор края.