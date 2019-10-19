Москва, 19 октября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев одержал верх над представителем Сербии Николой Милоевичем в матче четвертьфинала на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Российский спортсмен уверенно обыграл серба в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 13 минут. За это время Рублёв, занимающий 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и смог реализовать 6 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 164-м в рейтинге АТР, подал навылет 1 раз, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 2 из 2 возможных брейков.

Ранее спортсмены не встречались на корте.

Отметим, соперником Рублёва в финале станет хорватский теннисист Марин Чилич.