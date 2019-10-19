Новосибирск, 19 октября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой в Чулымском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

54.мвд.рф Авария в Чулымском районе Новосибирской области

Сообщается, что авария произошла в ночь на 19 октября на 1316-м километре автотрассы Р-254. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погиб водитель легковушки и двое его пассажиров. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, а также личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября в поселке Новоберезовском под Екатеринбургом столкнулись два автомобиля. В результате аварии водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести.