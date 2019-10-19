Красноярск, 19 октября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочих в результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших», — сообщили в СКР.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, вода из прорванной дамбы затопила два рабочих общежития. Погибли десять, пострадали 19 человек. 15 считаются пропавшими без вести.