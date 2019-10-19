Самара, 19 октября, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Спасатели потушили пожар в двух жилых домах в Самаре, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Самарской области.

74.mchs.gov.ru Пожарный

Сообщается, что возгорание было ликвидировано к 05:32 по местному времени (04:32 по московскому). Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара также не назывались.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых дома загорелись на улице Ленинской в Самаре в 03:11 по местному времени (02:11 по московскому). Общая площадь возгорания составляла 450 квадратных метра. Пожар тушили 91 человек и 27 единиц спецтехники.