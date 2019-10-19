Красноярск, 19 октября, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Судьба ещё 15 человек неизвестна. Четверо пострадавших госпитализированы, сообщил источник ТАСС. Уточняется, что всего за врачебной помощью обратились 19 человек.

Напомним, прорыв дамбы произошёл в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край) в ночь на 19 октября. Прорвало четырёхметровую дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели.

В результате ЧП под водой оказались два общежития.