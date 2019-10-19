Вашингтон, 19 октября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Переломный момент на переговорах по Сирии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-президентом Майком Пенсом произошёл, когда турецкий лидер потребовал установить точный временной интервал прекращения огня, сообщает Reuters.

Tccb.gov.tr Переговоры Майка Пенса и Реджепа Эрдогана в Анкаре

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Эрдоган предложил промежуток времени длинной в сутки или в двое суток. Это американскую сторону не устроило, поскольку Пенс счёл такой интервал слишком коротким.

В итоге было решено дать курдам время отойти от границ за 120 часов. Когда был решён этот вопрос, Пенс и Эрдоган договорились и по другим вопросам.

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Напомним, в настоящее время турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии приостановлена. Курдам дано время покинуть зону боевых действий. Соответствующее решение Анкара приняла в ходе переговоров с Вашингтоном 17 октября.