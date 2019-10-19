Москва, 19 октября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта о значимых интернет-ресурсах со стороны российского правительства, пишет 19 октября газета «Коммерсантъ».

NVO Дом Правительства РФ

По данным источника издания, правительство подготовило отзыв на поправки, которые предполагают, что иностранное участие в российском юрлице (хозяине российского интернет-сайта) в отношении голосующих акций должно быть ограничено на уровне 50% минус одна акция.

В таком варианте правительство готово поддержать законопроект.

Комментируя эту информацию, предложивший поправки депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») сказал, что официально вариант, предложенный правительством, пока не поступил законодателям.

Горелкин «То, что правительство концептуально поддержало, это хорошие новости. Изначально многие в правительстве концепцию поддерживали, некоторые нет. Но 50%, или 80%, или что-то ещё, будем обсуждать в формате рабочей группы и в рамках профильного комитета».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Горелкиным в июле было предложено ограничить голосующие права для иностранных совладельцев крупных российских интернет-ресурсов 20% акций.

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