Москва, 19 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. «Норникель» и ещё шесть российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes.

Shishaev Kirill Рудник «Октябрьский» принадлежащий ГМК «Норникель»

Так, среди 500 компаний у «Норникеля» 36 место, у Московской биржи — 138, у «Роснефти» — 207-е место. Объединённая авиастроительная корпорация заняла 311 позицию, «Северсталь» — 380, «Русгидро» — 437, ЛУКОЙЛ — 492.

На первом месте рейтинга снова оказалась Alphabet, на втором — Microsoft, на третьем — Red Hat.