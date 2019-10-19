Москва, 19 октября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. У России и Сербии много общего, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости».

Government.ru Дмитрий Медведев с корреспондентом сербской газеты «Вечерние новости»

Медведев «И большая Россия, и Сербия, которая меньше России и тем не менее значимое государство в Европе, — хотят развития своих стран. Хотят, чтобы уровень жизни в наших странах был выше, чтобы люди чувствовали себя лучше».

По словам российского премьер-министра, в сфере экономики, технологий и в других направлениях подготовлены совместные российско-сербские документы, которые будут подписаны в ходе его визита в Белград.

Медведев также отметил, что у России и у Сербии одинаковое неприятие нацизма, взгляды на фашистскую агрессию во время Второй мировой войны не подверглись «какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре».

Читайте также:Что ждёт Медведева в Сербии?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что в Белграде в ходе предстоящего визита он проведёт встречи с президентом и с главой правительства Сербии.