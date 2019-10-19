Самара, 19 октября, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Два жилых дома загорелись в Самаре, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

63.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщается, что информация о пожаре на улице Ленинской поступила спасателям в 03:11 по местному времени (02:11 по московскому). Горели два жилых дома, общая площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. В целях безопасности были эвакуированы 14 человек из горящих зданий. В ликвидации возгорания принимали участие 91 человек личного состава 27 единиц спецтехники. К 03:59 по местному времени пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября крупный пожар в двух жилых частных домах произошел в деревне Березняки Сахалинской области. Общая площадь возгорания составляла 458 квадратных метров. Пострадавших не было.