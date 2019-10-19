Вашингтон, 19 октября, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Конгрессмены Луис Френкель, Бенни Томпсон и Стив Коэн представили в палату представителей Конгресса США законопроект, который должен помешать проведению саммита G7 в отеле американского лидера Дональда Трампа в Майами (штат Флорида). Об этом говорится в совместном заявлении авторов инициативы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ограничение

«Господин Трамп не стыдится коррупции. Он злоупотребляет полномочиями и нарушает закон, выделяя миллионы американских и иностранных денег своим семейным предприятиям для проведения встречи мировых лидеров в своей гостинице», — говорится в заявлении.

Конгрессмены обеспокоены тем, что бюджетные деньги Соединенных Штатов пойдут на личное обогащение президента США и его семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре демократы в Конгрессе США заинтересовались остановкой вице-президента страны Майка Пенса в одном из отелей Трампа в ходе визита в Ирландию. По мнению конгрессменов, деньги американских налогоплательщиков не должны идти в карман президенту США. Сам Трамп в ответ заявил, что не предлагал вице-президенту останавливаться именно в его гостинице.