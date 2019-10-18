Вашингтон, 19 октября, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Королевой поджигателей войны назвала бывшего госсекрктаря Хиллари Клинтон представитель Демократической партии Тулси Габбард в Twitter.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Комментируя обвинения Клинтон в свой адрес, Габбард написала:

«Большое спасибо, Хиллари Клинтон. Вы — королева поджигателей войны, олицетворение коррупции и олицетворения гнили, такой отвратительной. Демократическая партия наконец-то вышла из-за кулис».

Напомним, Клинтон заявила в СМИ, что Габбард — ставленница Москвы на предстоящих в США президентских выборах.