Киев, 19 октября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2019 года численность населения на Украине сократилась на 177 тысяч человек, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Согласно данным на 1 сентября, на Украине проживает 41,976 миллионов человек. При этом на начало 2019 года численность населения была равна 42,153 миллионам. Как отмечает ведомство, на Украине по-прежнему число умерших превышает число родившихся. В настоящее время на 100 умерших приходится 53 родившихся. Подчеркивается, что служба не учитывала население Крыма, Севастополя и ряда районов Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в проект госбюджета Украины на 2020 год предусмотрено выделение более 3,4 млрд гривен на проведения переписи населения. Также будет выделено 7,3 млн гривен на обследование условий жизни домохозяйств.