Исламабад, 19 октября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. 18 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что 900 тысяч индийских солдат, находящихся в Кашмире, не борются с терроризмом, а терроризируют население бывшего штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это заявление глава правительстве сделал на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». По мнению Имрана Хана, действия индийского премьера Нарендры Моди направлены на использование вопроса «аннексии Кашмира» ради увеличения собственной популярности. Как отметил премьер-министр Пакистана, Моди боится прекращать блокаду Кашмира, так как «это приведет к настоящей мясорубке».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.