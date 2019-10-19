Исламабад, 19 октября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. 18 октября председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехбаз Шариф заявил, что его партия пойдет на «Марш свободы» вместе с исламистами и будет «всецело поддерживать их».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шехбаз Шариф отметил, что, несмотря на поддержку, которой пользуется премьер-министр Имран Хан, он «подвел страну» и теперь «сваливает бремя ответственности на плечи государственных институтов». По словам политика, 31 октября оппозиционные партии проведут в столице страны Исламабаде массовый митинг и представят общий список требований, где главным пунктом будет отставка премьера.

Напомним, что председатель исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман организует «Марш свободы на Исламабад» 27−31 октября и призывает правительство Пакистана «уйти в отставку и идти домой с миром». Политик заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем.