Исламабад, 19 октября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что милитаризм и гегемонизм Индии — это средства для того, чтобы выигрывать выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что националистическая правящая партия Индии «Бхаратия Джаната Парти» (Индийская народная партия) вернулась к милитаризму и угрозам ядерным оружием, чтобы добиться краткосрочных целей на местных выборах. Министр имел в виду заявления премьер-министра Индии Нарендры Моди, который на митинге в штате Харяьна пообещал отобрать у Пакистана и вернуть фермерам Харьяны воды «восточных рек» долины Инда.

Ранее Исламабад заявил, что будет расценивать попытки изменить направление течения рек долины Инда как «акт агрессии».