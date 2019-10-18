Москва, 19 октября, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Слова китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэя о сепаратистах Гонконга прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

(сс) Studio Incendo Протестующие в Гонконге

«жить как на Украине» . Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьёзе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре» . Захарова «Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге. Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьёзе обсуждают перспективу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ханьхуэй 18 октября заявил: в Гонконге ситуация осложняется тем, что в эту проблему «грубо вмешивается всё больше международных сил». В частности, в автономии замечены «украинские элементы».

«Мы хотим так жить, как украинцы» . Видите, как смешно?» Захарова «Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят:. Видите, как смешно?»

Ведь, отметил посол, подушевой ВВП в Гонконге примерно равен $20 тыс., в то время на Украине он не превышает десяти тысяч долларов. Затем Ханьхуэй добавил: