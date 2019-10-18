«Если бы посол КНР читал украинские СМИ, ему стало бы ещё смешнее»
Москва, 19 октября, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Слова китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэя о сепаратистах Гонконга прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
(сс) Studio Incendo
Протестующие в Гонконге
«Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить как на Украине». Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьёзе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ханьхуэй 18 октября заявил: в Гонконге ситуация осложняется тем, что в эту проблему «грубо вмешивается всё больше международных сил». В частности, в автономии замечены «украинские элементы».
«Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно?»
Ведь, отметил посол, подушевой ВВП в Гонконге примерно равен $20 тыс., в то время на Украине он не превышает десяти тысяч долларов. Затем Ханьхуэй добавил:
«Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — «жить на уровне Украины» — вполне достижима».