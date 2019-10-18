Москва, 19 октября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол не смог понять свои ошибки при работе в Москве, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Макфол: «Огромную ошибку» совершают дипломаты, которые считают задачей посла улучшение отношений. Это не задача посла» (?!). Полагаю, ошибку совершает Макфол: он так и не понял причин своего провала в Москве. Они просты: посол должен стараться улучшить отношения, а не наоборот», — указал российский сенатор.

Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол дал интервью газете The Moscow Times, в котором заявил, что «история находится не на стороне» российского президента Владимира Путина. По его мнению, правда за теми, кто хочет «снова сделать Россию нормальной, скучной, демократической европейской страной». Он также заявил, что работа посла не заключается в улучшении отношений со странами и «дружбой с режимом».