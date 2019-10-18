Краснодар, 19 октября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Видеозапись выступления главы SpaceX Илона Маска на форуме «Дело за малым» (Краснодар) опубликовал yuga4u.

(сс) jdlasica, Илон Маск

Таким образом Маск ответил на приглашение, которое было сделано в виде билборда «Kak tebe takoe, Elon Musk?» у штаб-квартиры SpaceX (Хоторн, штат Калифорния, США).

Когда его спросили, почему он решил участвовать в форуме, возможно, из-за билборда, Маск пошутил:

«Не знаю, наверное, из космоса что-то направило».