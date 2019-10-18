Вашингтон, 19 октября, 2019, 01:04 — ИА Регнум. При новом президенте Украины Владимире Зеленском и новом правительстве переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по новому кредиту быстрее приводят к прогрессу, заявила глава украинского минфина Оксана Маркарова в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Как только сформировалось новое правительство, мы начали обсуждать с МВФ новый трехлетний кредит, мы и сейчас продолжаем его обсуждать… Определенно могу заявить, что мы двигаемся в этих переговорах быстрее», — заявила она.

По словам Маркаровой, теперь дискуссии с МВФ идут более продуктивно и быстрее, нежели при бывшем президенте Петре Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября представители Украины встретились с замдиректора МВФ Дэвидом Липтоном. Переговоры проходили по новой долгосрочной программе кредитования Киева.