Москва, 19 октября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. «Нафтогаз» своим очередным иском к «Газпрому» пытается политизировать вопрос с транзитом российского газа через Украину, заявил политолог Константин Симонов в интервью Srutnik.

AMY Нафтогаз Украины

Комментируя заявление «Нафтогаза» о намерении взыскать через суд с «Газпрома» более $11 млрд «за возможное прекращение» транзита российского газа, Симонов заявил:

«Нафтогаз» рассчитывает на политизацию этого процесса и политически мотивированное решение».

Такой тактикой Киев пользуется, апеллируя к «европейскому праву», хотя говорить о праве невозможно. Такова, например, ситуация с решением Стокгольмского арбитража по взаимным искам, нарушившим такие принципы, как принцип равного отношения к заявителям.

Ведь украинской компании арбитраж простил то, что она не выполнила контрактные обязательства по закупкам газа, мотивируя это тем, что «Украина — нищая, бедная страна, а «Газпрому» обязательство на недопрокачку газа не простили и наложили штрафные санкции», отмечает Симонов. И всё это по одному и тому же контракту.

На такое же, видимо, Киев рассчитывает и в этот раз.

Симонов «Представьте себе абсурдность: контракт на транзит заканчивается 1 января 2020 года, но Украина пытается выбить деньги, потому что её услугами больше не хотят пользоваться. С точки зрения бизнеса это какая-то чушь».

Политолог спрашивает, за что Киев в данном случае пытается получить деньги? С «Газпрома», который ничего не нарушает, а просто теперь его не устраивает маршрут через украинскую территорию.

«Нафтогаз» же не пытается убедить клиента работать с ним, а пытается давить, когда отвергают его плохое предложение. И это уже не бизнес.

Что касается «компенсации» за использование украинской трубы, так она — советская.

Симонов «Она окупилась уже десятки раз с восьмидесятых годов, в том числе, и для Украины».

Политолог выразил надежду, что европейцы не захотят развеивать оставшееся доверие к своей судебной системе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Киеву урегулировать все судебные споры и выйти на «нулевой вариант» для возобновления контракта по транзиту газа через Украину с нового года, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил:

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита».