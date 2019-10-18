Рига, 19 октября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгил Левитс выступил с инициативой создать новый конституционный орган — Государственный Совет — сообщил портал LSM. Это предложение он озвучил в своей речи, выступая на конференции «Задачи и значение правоведения для будущей правовой системы» в Латвийском Университете.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Эгилс Левитс

У новой институции по словам Левитса должны быть две основных функции: стратегическое планирование развития, на большее, чем один выборный цикл, время, а вторая — постоянный мониторинг — насколько текущее законотворчество, особенно со стороны Кабинета Министров, соответствует долговременной стратегии страны.

Деятельность Гос Совета не должна быть никоим образом связана с интересами и компромиссами действующей правящей коалиции. Новый орган должен быть независим, как, например, Конституционный суд. Президент намерен инициировать дальнейшее продвижение своей концепции в январе 2020 года.