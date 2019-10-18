Ашхабад, 19 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на проходившем в Баку заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выразил надежду на то, что Туркмения станет членом Тюркского совета уже в 2020 году, пишет «Orient».

President.az Президент Турции Реджеп Эрдоган на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку

»Желаем, чтобы с участием Туркмении мы стали шестью государствами — одной нацией», — подчеркнул при этом турецкий лидер.

Также схожую позицию озвучил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, подчеркнувший, что официальный Ашхабад согласился с получением Туркменией статуса наблюдателя в организации.

Также было отмечено, что представители туркменских властей активно участвует в мероприятиях Международной организации тюркской культуры, которая занимается сохранением и изучением духовных, исторических и культурных ценностей тюркоязычных народов.