Нью-Йорк, США, 19 октября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В США бывший депутат гондурасского парламента, брат президента страны Хуан Антонио Эрнандес был признан виновным в наркоторговле, хранении и использовании оружия и обмане властей. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

Вердикт был вынесен после 2-дневного изучения дела Эрнандеса присяжными федерального суда Нью-Йорка.

Приговор будет оглашён 17 января 2020 года. Ряд СМИ утверждают, что Эрнандес получит пожизненное заключение.