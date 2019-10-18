Москва, 18 октября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. В Российской Федерации очень удивлены словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Источник отметил, что российскому руководству странно слышать заявления президента Белоруссии Лукашенко о том, что Россия якобы сдерживает евразийскую интеграцию. Ни для кого не секрет, что именно Белоруссия блокирует многие решения, связанные с формированием общего евразийского рынка.

К примеру, Белоруссия вводит ограничения на импорт алкоголя, табака, сельскохозяйственной техники. Также именно Минск заблокировал утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россия якобы создает различные сдерживающие факторы на пути интеграции ЕАЭС.