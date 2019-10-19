Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 19 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 октября: Красная армия оставила эстонский остров Хийумаа. Англия согласилась вернуть в СССР освобождённых из немецкого плена советских граждан.

Читайте также: Война: в Москве вводится осадное положение

Письмо с фронта Хелены Кульман, ушедшей на фронт в январе 1942 года. Боец медсанбата 7-й эстонской стрелковой дивизии была направлена в Ленинград и под именем Линды Туллиман прошла обучение в разведшколе. Затем была десантирована в тыл противника в районе города Тарту. 2 января 1943 года советская разведчица была арестована на хуторе Ояэрэ Выруского района, 6 марта 1943 года — расстреляна фашистом из организации «Омакайтсе».

Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 гг.» на сайте regnum.podster.fm/1734.