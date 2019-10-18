Вашингтон, 18 октября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен предложить на пост министра энергетики взамен уходящему в отставку Рику Пэрри кандидатуру его нынешнего заместителя Дэна Бруйетта. Об этом он сообщил 18 октября в своём микроблоге в Twitter.

U.S. Embassy London Дэн Бруйетт

Глава Белого дома поблагодарил Рика Пэрри за проделанную работу, назвав его «выдающимся губернатором Техаса и выдающимся министром энергетики», а также своим другом.

«В то же время я буду рад назначить заместителя министра Дэна Бруйетта новым министром энергетики. Опыт Дэна в этом секторе не имеет аналогов. Он абсолютный профессионал, и я не сомневаюсь, что Дэн сделает отличную работу!» — написал Трамп.

Напомним, накануне стало известно, что Рик Пэрри уйдёт в отставку с поста министра энергетики США до конца текущего года. Министерством он руководил с марта 2017 года.