Тирана, 19 октября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. 18 октября премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что решение Совета ЕС о переносе вопроса о назначении даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на весну 2020 года является результатом того, что страны-члены ЕС не пришли к консенсусу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Эди Рама рассказал, что в ходе заседания Совета ЕС, он получал значительное число сообщений непосредственно от премьер-министров стран-участниц ЕС в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам Рамы, причиной решения ЕС является противоречие между подходами Франции и ФРГ к вопросу о расширении ЕС.

Однако тот факт, что Голландия и Дания выразили готовность начать переговоры с Северной Македонией в обход Албании, а также условия, поставленные Бундестагом ФРГ Албании, говорят о том, что политическая обстановка и нерешенность многих внутренних вопросов в стране существенно повлияли на отношение европейских лидеров к вопросу о включении Албании в ЕС.