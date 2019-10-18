Вашингтон, 18 октября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп позвонил на околоземную орбиту и поздравил астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Nasa.gov Дональд Трамп поздравил женщин-астронавтов

Сегодня в открытый космос с Международной космической станции вышли две женщины-астронавта Кук и Мейр. Это первый выход в космос полностью женского состава. Ранее в открытый космос женщины выходили в паре с мужчинами.

В ходе разговора с женщинами-астронавтами Трамп отметил, что последний раз президент США общался с астронавтами во время их выхода в открытый космос в 1969 году в ходе высадки американцев на Луну.

Трамп назвал произошедшее «историческим событием» и отметил, что за работой двух женщин-астронавтов следит весь мир.

Сами Кук и Мейр не слишком разделяли бравурный настрой Трампа и отметили, что женщины и ранее выходили в открытый космос.

Известно, что Кук и Мейр заменяли блок питания на американском сегменте МКС, а также выполняли ряд дополнительных заданий. В открытом космосе женщины пробыли более 5,5 часа.

Для Кук это четвертый выход в открытый космос, а для Мейр — первый.

Стоит отметить, что первой женщиной в открытом космосе стала советский космонавт Светлана Савицкая. Было это в 1984 году.