Ижевск, 18 октября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В Удмуртии завершились ремонтные работы в трех районных домах культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Уточняется, что сумма, выделенная на проведение масштабных работ, составила более 8 млн рублей, из которых 6 млн рублей — средства федерального бюджета.

Обновленные дома культуры будут работать в Завьяловском, Алнашском и Красногорском районах. Ремонт ДК в Завьяловском и Алнашском районах проходил в рамках национального проекта «Культура». Третье учреждение отремонтировано по партийному проекту «Культура малой Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Удмуртии в рамках реализации региональной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура» отремонтируют девять домов культуры в сельской местности. На эти цели направлено 22,47 млн рублей из федерального бюджета, объем софинансирования из бюджета республики составляет 5,27 млн рублей. Всего на развитие учреждений культуры в республике до конца 2019 года в рамках нацпроекта планируется направить 500 млн рублей.