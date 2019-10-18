Сыктывкар, 18 октября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Из-за возросшей угрозы столкновения медведей с людьми власти Коми разрешили застрелить еще двух медведей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природы.

12019 Медвежонок

Согласно подписанному указу, с18октября по 30 ноября «разрешено отстрелитьдвеособи бурого медведя без подразделения на пол и возраст в охотничьих угодьях Общества охотников и рыболовов Коми и общедоступных охотничьих угодьях впределах городского округаУхта», — сообщили в ведомстве.

Добавим, что накануне в Ухте был убит медвежонок, бродивший в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, выход медведя на территорию человека — проблема для всех северных регионов. Холодное лето практически лишило животных кормовой базы, а в населенных пунктах их привлекают свалки. Отстрел медведей ведут и в Архангельской области. По данным охотинспекторов региона, гуманное усыпление хищников находится вне закона.