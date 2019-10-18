Скопье, 18 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. 18 октября глава Северной Македонии Стево Пендаровски прокомментировал решение ЕС перенести решение вопроса о дате начала переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны 2020 года.

MacedonianBoy Стево Пендаровски (в центре)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски призвал граждан не отчаиваться, а вместе работать ради будущего страны, и анонсировал встречу политических лидеров страны 20 октября.

В своем обращении к согражданам Пендаровски отметил позитивные в восприятии большинства македонцев моменты: многие страны ЕС поддержали Северную Македонию в процессе расширения и будут поддерживать её и впредь; к тому же приближается день, когда Македония вступит в НАТО, однако он также подчеркнул, что вступление в ЕС «не состоится ни при этом, ни при будущих правительствах», если македонцы не будут «работать сами» и продолжать реформы.