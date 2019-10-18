Тирана, 18 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. 18 октября, по завершении заседания Совета ЕС, на котором из-за вето Франции было принято решение ещё раз отложить начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон провел пресс-конференцию в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Макрон заявил, что приветствует храбрость премьер-министров Северной Македонии и Албании Зорана Заева и Эди Рамы и намерен в ближайшее время нанести им визит.

Французский лидер подчеркнул, что балканские лидеры должны завершить начатое дело, однако ЕС необходимо достигнуть успехов в решении внутренних проблем, чтобы быть в состоянии начать переговоры о расширении.