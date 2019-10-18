Анкара, 18 октября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал для иностранных журналистов ситуацию на северо-востоке Сирии после достижения с США соглашения относительно операции «Источник мира». Он заявил: «Речь идёт о регионе протяженностью 440 и глубиной 32 километра. В то же время, например, в Камышлы расположены подразделения российских сил и режима Башара Асада. Мы знаем, что и они недовольны присутствием в регионе террористических группировок».

Рэджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Посредством нашей общей работы, которую мы также обсудим на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, в самые короткие сроки террористы будут удалены из региона. Мы в это верим. Поэтому в настоящий момент наши военнослужащие и Сирийская национальная армия не покидают район».

Он также подчеркнул: «Наши переговоры не были чем-то локальным, предназначенным только для одного места. Они касались региона, простирающегося от Айн-эль-Араба до иракской границы».