Енисейск, Красноярский край, 18 октября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае произошла авария с участием микроавтобуса. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

Информация о ДТП поступила в следственные органы вечером 18 октября. В Сухобузимском районе края микроавтобус столкнулся с трактором. Два человека погибли, трое пострадали.

По предварительным данным, вечером 18 октября автобус выехал из города Енисейска в Красноярск. Он столкнулся с перевозившим лес трактором, который ехал впереди. Погибли и пострадали люди, ехавшие в микроавтобусе. Пострадавшие госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре случилось массовое ДТП с двумя погибшими.