Кобани, Сирия, 18 октября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Сирийский государственный флаг установлен над КПП в городе Кобани, расположенном на сирийско-турецкой границе, сообщает 18 октября агентство РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В город, также известный под названием Айн-аль-Араб, вошли подразделения сирийских правительственных войск. Это произошло после заключения соглашения между Дамаском и сирийскими курдами.

Бойцы местных курдских военных формирований заявляют, что вместе с сирийской армией вдвое быстрее отразят турецкую агрессию.

Корреспондент агентства отмечает, что между сирийскими военными и курдскими ополченцами конфликтов не возникает, а мирные жители тепло приветствовали колонну сирийской армии, вошедшую в Кобани.

Напомним, после того как США оставили сирийских курдов без своего покровительства перед лицом турецкой военной операции «Источник мира», местные самоуправления северо-востока Сирии призвали к восстановлению власти Дамаска на этих территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад прямо назвал действия Турции агрессией и пообещал бороться с ней всеми законными методами.