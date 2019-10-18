Киров, 18 октября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В Котельниче Кировской области вынесен приговор председателю кредитного потребительского кооператива, которого обвиняли в мошенничестве. Следствием установлено, что ущерб превысил 75 млн рублей.

(сс) sajinka2 Мошенничество с деньгами

Судом установлено, что злоумышленник уговорил 87 потерпевших инвестировать средства в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, пообещав их использовать в своей предпринимательской деятельности, а затем вернуть основные средства и проценты. Правоохранительные органы установили, что злоумышленник не планировал исполнять договорные обязательства, оценив причинённый вкладчикам ущерб в сумму около 70 млн рублей.

По данным следствия, злоумышленник получил 6,5 млн рублей кредитных средств от банка, представив недостоверные сведения.

Котельничский районный суд Кировской области признал подсудимого виновным в мошенничестве, назначив 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда доводы апелляционной жалобы отклонены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из банков, которого обвиняют в хищении свыше 26 млн рублей. По данным следствия, он вводил в базу данных недостоверную информацию, в результате чего увеличивался лимит средств на счетах.

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