Ярославль, 18 октября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Бывший руководитель контрактной службы Ярославского государственного медицинского университета обвиняется в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области. Обвиняемому 49 лет, уголовное дело возбуждено на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области.

СУ СКР по Ярославской области

«По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 135 тысяч рублей за способствование заключению контракта на оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, расположенных в помещениях Ярославского государственного медицинского университета, по явно завышенным ценам и дальнейшее беспрепятственное подписание документов, подтверждающих факт оказанных услуг», — пояснили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Уголовное дело бывшего руководителя контрактной службы университета направлено в суд, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.