Калуга, 18 октября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В 2019 году дорожная отрасль Калужской области отмечает 75-летний юбилей. Региональный дорожный отдел был сформирован в 1944 году с первых дней образования области. Он стал первым органом исполнительной власти в сфере дорожного хозяйства. Об этом шла речь 18 октября, в Калуге на торжественном собрание, посвященного Дню дорожника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На торжественном собрание, посвященного Дню дорожника.

В 2019 году Калужская область выходит на рекордные показатели — будет отремонтировано 280 километров региональных и местных дорог. По итогам года завершится реконструкция порядка 40 километров сельских дорог, обеспечивающих подъезд к животноводческим комплексам. Впервые искусственное освещение организовано на 16 километрах трасс.

Регион стал участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На территории области создана Калужская агломерация. Ядро агломерации — город Калуга, спутники — прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и город Обнинск. Протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1 779 км, из них автомобильные дороги федерального значения составляют 277 км, регионального значения — 833,5 км, местного значения — 668,5 км. По итогам реализации мероприятий национального проекта к концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%.

На федеральном уровне принято решение о реализации с 2021 года программы ремонта аварийных мостов. На территории региона — 14 километров мостовых сооружений.