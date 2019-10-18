Москва, 18 октября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В Госдуме предложили выработать новую стратегию борьбы с террористической угрозой в Афганистане, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев констатировал, что силы, взявшие на себя определенные обязательства по борьбе с террористической угрозой на территории этой страны, с постановленной задачей не справляются.

«Я в данном случае имею в виду не власти Афганистана, которые самоотверженно с этим борются, а присутствие там США. Никакого прогресса не наблюдается, напротив, ситуация лишь ухудшается. И, на мой взгляд, надо выработать новую стратегию по борьбе с терроризмом в Афганистане непосредственно, потому что это угроза не только конкретной стране, но и всему региону», — рассуждает Шхагошев.

Россия так или иначе может быть втянута в решение данного вопроса, полагает он.

Парламентарий выразил соболезнования в связи с гибелью людей на востоке Афганистана, где в результате взрывов в мечети, по последним данным, погибли 62 человека, еще около 60 пострадали.