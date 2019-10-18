Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию новой подстанции мощностью 110 кВ «Кузёмкино», принадлежащей «Россети Ленэнерго» (бренд ПАО «Ленэнерго»). В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава группы «Россети» Павел Ливинский и генеральный директор компании «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Группа «Россети» «Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»

Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2». Объект построен менее чем за один год, полностью автоматизирован, надежно защищён от негативных внешних воздействий. Строительство подстанции осуществлялось с учетом требований концепции «Цифровая трансформация 2030», реализуемой группой «Россети», говорится в сообщении компании. В частности, она включает элементы адаптивного управления режимом работы оборудования, цифровой обмен между технологическими системами, автоматизированный учет. Обеспечен удаленный контроль оборудования, а также дистанционный сбор и передача информации о параметрах работы сети.

Группа «Россети» «Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»

«Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к построению в Ленинградской области современного электросетевого комплекса, управляемого с помощью цифровых технологий. Группа «Россети» стремится оказывать услуги одинаково высокого уровня всем категориям потребителей, включая, конечно, электроснабжение стратегически важных для российской экономики проектов. Мы рады внести свой вклад в реализацию экспортного потенциала России», — отметил Павел Ливинский.

Группа «Россети» «Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»

«В ближайшие 5−7 лет Кингисеппский район получит триллион инвестиций. Здесь строятся крупнейшие портовые комплексы, современнейшая трубопроводная система «Северный поток-2», здесь появится газохимический комплекс компании «Русхимальянс», новые терминалы, здесь идет строительство «Северный поток-2». Но мы понимаем, что для инвестиций нужны инженерные коммуникации. Подстанция, которую мы сегодня запускаем, обеспечит работу конечной точки газопровода — КС «Славянская», и оставшийся резерв позволит решать задачи и социальные и экономические Усть-Лужского поселения», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия подстанции.