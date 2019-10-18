Калуга, 18 октября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Порядка 100 волонтёров приняли участие в завершающем мероприятии регионального этапа кампании 2019 года «Сохраним лес» на территории Износковского лесничества. 18 октября они высадили сеянцы хвойных пород на площади 1,7 га. В общей сложности в 2019 году было высажено более 1,5 миллиона сеянцев и саженцев древесных пород, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 100 волонтёров приняли участие в акции «Сохраним лес» на территории Износковского лесничества.

С 2019 года всероссийская акция Минприроды РФ «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология». В ней принимают участие свыше 70 субъектов РФ. В Калужской области к экомарафону присоединились более 3000 добровольцев. Посадки проводились не только на землях лесного фонда. Молодые деревья украсили парки, скверы, территории образовательных учреждений. Волонтёры провели лесопосадки на площади около 59 га. От мусора и захламленности очищено 11,5 га земель лесного фонда. Также, восстановлены зеленые ресурсы области на площади свыше 384 га.

Напомним, с 2013 по 2018 год в ходе лесовосстановительных кампаний на территории Калужской области было высажено около двух миллионов деревьев. Участниками экологических акций стали 15 тысяч калужан.