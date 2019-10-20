18 октября во время пятничной молитвы в мечети афганской провинции Нангархар произошло два взрыва. Есть убитые и раненые. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. [[[picture1]]]

Афганистан

17:44 18.10.2019 Читайте также: Террористы атаковали мечеть в афганском Джелалабаде

17:47 18.10.2019 Молитва lee94josh

17:47 18.10.2019 Сообщается о двух взрывах, в результате которых погиб 31 человек.

17:48 18.10.2019 В результате взрывов обрушилась крыша здания. Число пострадавших превысило 100 человек.

17:50 18.10.2019 Взорванная мечеть находится в селении Джодарию.

18:08 18.10.2019 Афганистан

18:15 18.10.2019 В Госдуме предложили выработать новую стратегию борьбы с террористической угрозой в Афганистане, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев констатировал, что силы, взявшие на себя определенные обязательства по борьбе с террористической угрозой на территории этой страны, с постановленной задачей не справляются. Об этом: В Госдуме предложили новую стратегию борьбы с террористами в Афганистане

18:25 18.10.2019 Число жертв двух взрывов в мечети Афганистана уже превысило 60 человек. Об этом сообщает TOLO news.

18:27 18.10.2019 Атака на мечеть произошла около 13:30 (12:00 мск).

18:28 18.10.2019 Многие раненые находятся не в стабильном состоянии. Врачи борются за их жизни.

18:32 18.10.2019 Число жертв взрыва в мечети в афганском Джелалабаде составило 62 человека, более 100 человек получили ранения. Точное число погибших и пострадавших до сих пор подсчитывается. Подробности в материале: Число жертв взрыва в мечети в Афганистане превысило 60 человек

18:33 18.10.2019 В Госдуме допустили, что взрывы в Афганистане станут темой обсуждения в ходе визита председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Таджикистан, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. В эти дни спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Таджикистане, где, безусловно, эта тема будет обсуждаться, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Об этом: Взрывы в Афганистане будут обсуждаться в ходе визита Володина в Таджикистан

18:38 18.10.2019 «Все свидетели говорят, что это была минометная атака со стороны сил, подконтрольных Кабулу», — заявил пресс-секретарь группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин. Читайте подробнее: Боевики обвинили власти Афганистана в подрыве мечети в Джелалабаде

18:47 18.10.2019 Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в мечети Афганистана. «Террористы совершили чудовищное преступление в селе Джадари. Во время пятничной молитвы взорвана мечеть. От осколочных ранений и в результате обвала крыши погибли и ранены молящиеся. Когда это прекратится? Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет?» — возмутился чеченский лидер в своем Telegram-канале.

18:49 18.10.2019 Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни заявил, что в мечети в поселении Джавдара террористами были заложены две бомбы. Официальный Кабул уже возложил ответственность за взрыв на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности в материале: Власти Афганистана: взрыв мечети в провинции Нангархар — это теракт

18:53 18.10.2019 Рамзан Кадыров ИА REGNUM

19:24 18.10.2019 В афганской провинции Герат автомобиль с гражданскими лицами подорвался на дорожной мине. Жертвами взрыва стали шестеро человек, пятеро получили ранения. В числе погибших и пострадавших есть женщины и дети. Читайте также: В Афганистане машина подорвалась на мине, погибли женщины и дети

19:27 18.10.2019 Отметим, по сообщениям СМИ, во время пятничной молитвы, когда прогремели взрывы, в мечети собрались около 250 верующих.

19:36 18.10.2019 Афганистан

21:48 18.10.2019 В больницах остаются десятки пострадавших.

09:28 19.10.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане. Читайте также: Володин и Рахмон обсудили противодействие вызовам и угрозам

00:42 20.10.2019 Теракт в мечети, унесший жизни 20 человек в районе Афганистана Хаска Мейна, решительно осудил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Госдепартамента США. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Госсекретарь США осудил теракт в афганской мечети