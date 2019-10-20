Взрывы в мечети в Афганистане — трансляция
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Сообщается о двух взрывах, в результате которых погиб 31 человек.
В результате взрывов обрушилась крыша здания. Число пострадавших превысило 100 человек.
Взорванная мечеть находится в селении Джодарию.
В Госдуме предложили выработать новую стратегию борьбы с террористической угрозой в Афганистане, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев констатировал, что силы, взявшие на себя определенные обязательства по борьбе с террористической угрозой на территории этой страны, с постановленной задачей не справляются.
Об этом: В Госдуме предложили новую стратегию борьбы с террористами в Афганистане
Число жертв двух взрывов в мечети Афганистана уже превысило 60 человек. Об этом сообщает TOLO news.
Атака на мечеть произошла около 13:30 (12:00 мск).
Многие раненые находятся не в стабильном состоянии. Врачи борются за их жизни.
Число жертв взрыва в мечети в афганском Джелалабаде составило 62 человека, более 100 человек получили ранения. Точное число погибших и пострадавших до сих пор подсчитывается.
Подробности в материале: Число жертв взрыва в мечети в Афганистане превысило 60 человек
В Госдуме допустили, что взрывы в Афганистане станут темой обсуждения в ходе визита председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Таджикистан, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.
В эти дни спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Таджикистане, где, безусловно, эта тема будет обсуждаться, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Об этом: Взрывы в Афганистане будут обсуждаться в ходе визита Володина в Таджикистан
«Все свидетели говорят, что это была минометная атака со стороны сил, подконтрольных Кабулу», — заявил пресс-секретарь группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин.
Читайте подробнее: Боевики обвинили власти Афганистана в подрыве мечети в Джелалабаде
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в мечети Афганистана.
«Террористы совершили чудовищное преступление в селе Джадари. Во время пятничной молитвы взорвана мечеть. От осколочных ранений и в результате обвала крыши погибли и ранены молящиеся. Когда это прекратится? Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет?» — возмутился чеченский лидер в своем Telegram-канале.
Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни заявил, что в мечети в поселении Джавдара террористами были заложены две бомбы. Официальный Кабул уже возложил ответственность за взрыв на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подробности в материале: Власти Афганистана: взрыв мечети в провинции Нангархар — это теракт
В афганской провинции Герат автомобиль с гражданскими лицами подорвался на дорожной мине. Жертвами взрыва стали шестеро человек, пятеро получили ранения. В числе погибших и пострадавших есть женщины и дети.
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Отметим, по сообщениям СМИ, во время пятничной молитвы, когда прогремели взрывы, в мечети собрались около 250 верующих.
В больницах остаются десятки пострадавших.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.
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Теракт в мечети, унесший жизни 20 человек в районе Афганистана Хаска Мейна, решительно осудил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Госдепартамента США.
Читайте подробнее: Госсекретарь США осудил теракт в афганской мечети