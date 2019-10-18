Москва, 18 октября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Выступление главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдана Ярёменко об альтернативах Минскому процессу вызывает недоумение, поскольку никаких иных вариантов урегулирования он так и не представил. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Если вы хотите достичь какой-то цели, будьте рациональны и эффективны. Я в этих выступлениях не услышал никакого плана, альтернативного тому, который был в Минских соглашениях», — заявил Килинкаров.«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. В нашей ситуации всё гораздо трагичнее. Этот журавль в небе всё время летает над нами, всё время гадит и гадит. Мы этого просто не понимаем», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что Минские соглашения себя не оправдали.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так», — указал он.

По его мнению, Украина способна подготовить множество различных планов урегулирования, однако главное состоит в том, чтобы заставить других участников нормандского формата слушать Киев. В противном случае всегда есть возможность пойти на «заморозку конфликта», указал он.

«Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян», — продолжил Ярёменко.