Астрахань, 18 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В Астраханской области за девять месяцев 2019 года в 2,5 раза возросло количество зарегистрированных особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В 2019 году было зарегистрировано 319 таких дел, а к сентябрю 2018 года — 124. Об этом сообщил руководитель следственного управления Астраханской области Ибрагим Могушков на совещании 17 октября.

Якуб Шиканедер. Убийство в доме

В 2019 году в регионе было совершено 33 убийства и 20 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 10 — со смертельным исходом. Более чем в шесть раз увеличилось число зарегистрированных изнасилований. Однако раскрываемость таких преступлений, по данным ведомства, составляет 100%.

Было раскрыто 42 преступления, совершённых в прошлые годы, из которых 22 были тяжкими и особо тяжкими. 25 из них уже направлены в суд.